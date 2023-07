We can be heroes Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines We can be heroes Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 27 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. We can be heroes Mercredi 27 septembre, 17h00, 19h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Avis aux volontaires pour cette performance participative à proximité du Théâtre ! Troquez votre pommeau de douche contre un vrai micro, sans avoir à chanter : il s’agit d’interpréter un concert. Vivez une aventure collective incandescente et devenez une communauté de héros ! Le héros, c’est vous ! Vous parmi d’autres volontaires aussi héroïques que vous. Tous ensemble, vous pénétrez dans un carré marqué au sol. Chacun prend place derrière son micro. La musique s’élève, des tubes de pop (Shirley Bassey, MGMT, Jamie T ou Björk…). Votre tour de chant comporte sept chansons. L’ensemble de votre corps vibre jusqu’au bout des doigts. Vous chantez comme vous n’avez jamais chanté… en playback ! Vous ne donnez pas de la voix mais du souffle et de la présence. Vous faites corps avec les autres interprètes et le public autour de vous ressent la folle énergie que vous dégagez, les émotions qui vous traversent, ce feu qui vous anime tous. Chacun intimement, mais résolument ensemble : vous êtes tous des héros ! Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « email », « value »: « agarcia@tsqy.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T17:00:00+02:00 – 2023-09-27T17:30:00+02:00

2023-09-27T19:30:00+02:00 – 2023-09-27T20:00:00+02:00 spectacleparticipatif wecanbeheroes Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Grand Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Adresse Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Grand Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux

Grand Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/