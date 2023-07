Rave Lucid Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 23 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Rave Lucid Samedi 23 septembre, 20h30 Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale

Ouverture de saison à 120 bpm avec Rave Lucid ! Au son de la musique électro, Mazelfreten orchestre une chorégraphie puissante à la gestuelle millimétrée. Un spectacle hypnotique, vibrant, vivant !

De manière viscérale, la musique envahit chacun des dix interprètes de Rave Lucid. Impossible de résister à cette folle énergie collective et communicative ! Les deux chorégraphes de Mazelfreten réunissent ici Eboï et Equeens (danseurs et danseuses électro) pour montrer la richesse « de la seule danse urbaine française qui rayonne sur le globe ». De grandes séquences très engagées parfaitement synchronisées sont scandées de moments suspendus, planants, où la rave devient « rêve ». Chacun exprime sa singularité, seul ou en duo, dans une hallucinante fluidité des genres et des styles, avant de se laisser à nouveau emporter collectivement par le rythme. La transe hypnotique n’est jamais loin.

Grand Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00 – 2023-09-23T21:30:00+02:00

