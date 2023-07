Bal clandestin Paris Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Bal clandestin Paris Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 6 juin 2024, Bordeaux. Bal clandestin Paris Jeudi 6 juin 2024, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Bal participatif L’Opéra National de Bordeaux organise trois bals (27 janvier, 5 avril, 6 juin), dont deux se déroulent en présence de danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux. Ces bals participatifs reconstituent l’ambiance d’une grande soirée festive et dansée. Ce bal « clandestin » s’inspire des soirées qui, pendant l’Occupation, permettaient de danser au son de musiques parfois interdites (jazz américain, chansons politiques…). En partenariat avec le Musée d’Aquitaine En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2856 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde
Autres
Lieu
Grand-Théâtre, Salon Boireau
Adresse
Place de la comédie, 33000 Bordeaux
Ville
Bordeaux
Departement
Gironde

