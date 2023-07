Mixel Etxekopar Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Mixel Etxekopar Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 6 avril 2024, Bordeaux. Mixel Etxekopar Samedi 6 avril 2024, 18h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Concert Originaire de la vallée de la Soule, Mixel Etxekopar est un artiste sans limites : polyinstrumentiste, conteur, maniant les langues avec la même dextérité que les styles musicaux… Sans jamais s’enfermer dans un registre identitaire ou traditionnel, il sait captiver ceux qui viennent à sa rencontre par une vision vivante de la tradition qu’il veut honorer avec modestie et chaleur, au son de sa flûte txirula. En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2887 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-06T18:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Bordeaux, Gironde

