Gironde Bilabal Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 5 avril 2024, Bordeaux. Bilabal Vendredi 5 avril 2024, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Bal participatif Collectif Bilaka Les danseurs du collectif Bilaka animent ce bal dans lequel le public peut apprendre les pas des danses traditionnelles basques. Ces moments collectifs sont entrecoupés par quelques démonstrations des membres de la compagnie Bilaka. En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2855 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

