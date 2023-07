Leçons de ténèbres Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Leçons de ténèbres Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 27 mars 2024, Bordeaux. Leçons de ténèbres Mercredi 27 mars 2024, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Concerts sur instruments d’époque François Couperin

Leçons de ténèbres pour le mercredi saint Créées pour la Semaine Sainte au XVIIIe siècle, les Leçons de Ténèbres ont vocation à préparer les fidèles à la fête de Pâques. François Couperin crée ses Leçons de Ténèbres en 1714 à l’abbaye de Longchamp et signe alors une œuvre sacrée qui se définira rapidement comme la quintessence de la musique baroque. Dans le vaste et splendide Salon Boireau, les bougies ajoutent encore à ce rituel devenu célèbre. En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2926 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00

2024-03-27T20:00:00+01:00 – 2024-03-27T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre, Salon Boireau Adresse Place de la comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux

Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/