Gironde Défendre les femmes Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 11 mars 2024, Bordeaux. Défendre les femmes Lundi 11 mars 2024, 18h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Finale du Concours d’éloquence Défendre les femmes Les jeunes avocats du Barreau de Bordeaux organisent régulièrement des concours d’éloquence pour perfectionner leur art de la parole et de la démonstration. L’Opéra les accueille pour la première fois avec un défi particulier : reprendre des célèbres histoires d’opéra (Carmen, Madame Butterfly, La Walkyrie, Médée, Didon…) pour les transformer en procès. Autour du concert Mardi 12 mars: Projection de Les Figures de l’ombre – Film réalisé par Theodore Melfi à l’UGC Ciné Cité Bassins à Flot – Réservations : www.ugc.fr En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

