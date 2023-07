Les Mille et une nuits Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Les Mille et une nuits Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 27 janvier 2024, Bordeaux. Les Mille et une nuits Samedi 27 janvier 2024, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Bal participatif Les Mille et une nuits L’Opéra National de Bordeaux organise trois bals (27 janvier, 5 avril, 6 juin), dont deux se déroulent en présence de danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux. Ces bals participatifs reconstituent l’ambiance d’une grande soirée festive et dansée. Pour le thème des Mille et une nuits, tout est permis pour une soirée excentrique : bacchanales, turqueries, danse du ventre, bal de la momie… jusqu’aux Sirènes d’Alexandrie bien sûr ! En partenariat avec le Musée d’Aquitaine Pour apprendre certaines danses, vous pouvez vous inscrire à l’un des ateliers préparatoires organisés au Musée d’Aquitaine le mercredi 24 janvier de 19h00 à 20h30 et le jeudi 25 janvier de 19h00 à 20h30. Ces ateliers seront animés par des danseuses et danseurs du Ballet de l’Opéra. Des éléments de costume issus des stocks de l’Opéra National de Bordeaux pourront compléter votre tenue (sur réservation uniquement).

Nombre de places limité En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2854 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre, Salon Boireau Adresse Place de la comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux

Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/