Chevalier de Saint-Georges Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Chevalier de Saint-Georges Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 6 janvier 2024, Bordeaux. Chevalier de Saint-Georges Samedi 6 janvier 2024, 20h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Concert sur instruments d’époque Chevalier de Saint-Georges

Sonates pour violon et clavier Joseph Haydn

Sonates pour violon et clavier Jean-Marie Leclair

Sonates pour violon et basse Pierre Gaviniès

Sonates pour violon et clavier Franz Beck

Sonates pour pianoforte En 1748 le Chevalier de Saint-Georges, compositeur métisse, débarque à Bordeaux avec ses parents en provenance de la Guadeloupe. Il s’installe ensuite très vite à Paris où commence son destin romanesque de musicien et d’escrimeur, emporté par la Révolution française et ses idéaux contre l’esclavage. En partenariat avec le Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux et le Musée de la musique de Paris En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2922 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T21:00:00+01:00

2024-01-06T20:00:00+01:00 – 2024-01-06T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre, Salon Boireau Adresse Place de la comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux

Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/