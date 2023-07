Le don de sang en musique Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Le don de sang en musique Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux, 7 décembre 2023, Bordeaux. Le don de sang en musique Jeudi 7 décembre, 10h00 Grand-Théâtre, Salon Boireau Les artistes se mobilisent pour vous offrir une expérience inédite : faire ce précieux don « en musique ». Car finalement tout est affaire de don : les artistes quand ils sont sur la scène, et les citoyens quand ils donnent leur sang pour sauver des vies. Un événement organisé avec l’Établissement français du sang En savoir plus Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00

2023-12-07T10:00:00+01:00 – 2023-12-07T18:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand-Théâtre, Salon Boireau Adresse Place de la comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux

Grand-Théâtre, Salon Boireau Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/