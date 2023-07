Murmures de notes Grand Théâtre – Foyer rouge Bordeaux, 13 avril 2024, Bordeaux.

Murmures de notes 13 et 14 avril 2024 Grand Théâtre – Foyer rouge

Spectacle en famille

Après Babillages et vocalises pour les bébés, Les Caprices de Marianne s’installent de nouveau dans les foyers dorés, avec coussins et petits bancs. Aux babillages se mêleront des premiers mots puisque le spectacle s’adresse cette fois aux enfants de 1 à 3 ans ! Quand voyelles et violoncelle s’entremêlent…

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

*Parents et enfants doivent être munis d’un billet

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T10:35:00+02:00

2024-04-14T17:30:00+02:00 – 2024-04-14T18:05:00+02:00