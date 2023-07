Trois petits moments Grand Théâtre – Foyer rouge Bordeaux, 16 mars 2024, Bordeaux.

Trois petits moments 16 et 17 mars 2024 Grand Théâtre – Foyer rouge

Concert pour les bébés

Hors des impératifs du quotidien, nous vous invitons à partager un moment complice et joyeux avec vos enfants. Tout doucement, guidés par le danseur et bercés par le son du violoncelle, les corps se mettent en mouvement, les regards se croisent pour partager trois petits moments, dans une mise en jeu interactive.

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

*Parents et enfants doivent être munis d’un billet

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T10:45:00+01:00

2024-03-17T11:30:00+01:00 – 2024-03-17T12:15:00+01:00