Twinkle Grand Théâtre – Foyer rouge Bordeaux, 14 octobre 2023, Bordeaux.

Twinkle 14 et 15 octobre Grand Théâtre – Foyer rouge

Concert pour les bébés

Dans l’ambiance feutrée du Foyer du Grand-Théâtre spécialement aménagé pour l’occasion avec lumières douces et coussins posés au sol pour les familles et les bébés, une danseuse aérienne, un percussionniste et une chanteuse invitent le public à les rejoindre dans une structure faite de bambous. L’installation tout en légèreté, est ronde et douce, tout comme les sons et les jeux qui se mettent en place. Dans cette ambiance joyeuse et enveloppante, on a qu’une envie : se prêter au jeu !

Avec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet

*Parents et enfants doivent être munis d’un billet

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:40:00+02:00

2023-10-15T11:30:00+02:00 – 2023-10-15T12:10:00+02:00