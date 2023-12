Les Ailes du désir Grand Théâtre Dijon, 10 janvier 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 20:00:00

fin : 2024-01-10 21:30:00

.

La mélodie des Anges

Les Ailes du désir est une commande au compositeur Othman Louati et à la librettiste Gwendoline Soublin, sur une idée originale de Johanny Bert d’après le film de Wim Wenders, chef d’oeuvre du cinéma allemand, prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1987.

Deux anges, Damiel et Cassel, errent dans Berlin avant la chute du Mur. Depuis des siècles, ils veillent sur les humains et recueillent leurs voix intérieures. Un jour, Damiel rencontre Marion et par amour, fait le choix de renoncer à l’éternité pour vivre à ses côtés.

Dans l’opéra, le créateur de Hen, cabaret queer présenté à l’abc en 2021, imagine une mise en scène où l’ange est incarné par une femme. Chanteurs et marionnettistes, réunis au plateau, créent une forme de dialogue visuel entre les formes humaines et non-humaines.

À ses côtés, Othman Louati s’empare de cette ode poétique, politique, philosophique et sensible pour faire entrer en correspondance voix divine et parole des hommes, le ciel et la terre, dans un cosmos sonore et musical interprété par une distribution emmenée par Marie-Laure Garnier et Romain Dayez, et, en fosse, l’Ensemble Miroirs Étendus.

En coréalisation avec l’Opéra de Dijon

.

Grand Théâtre Rue Lamonnoye

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR