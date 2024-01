HONG KONG PHILHARMONIC ORCHESTRA Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Jaap van Zweden, Alexandre Kantorow

Grand Théâtre de Provence

380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence

Premier pianiste français à remporter en 2019 le prestigieux concours Tchaïkovski, le musicien a débuté à 16 ans une carrière météorique de soliste arpentant les plus prestigieuses scènes mondiales.

Si son toucher « alliant clarté de jeu, puissance et lyrisme » (Le Figaro) lui permet d’aborder tous les répertoires, il se montre particulièrement à l’aise dans Beethoven dont il interprète le Concerto pour piano n°4, oeuvre où la virtuosité pianistique rivalise avec la poésie des timbres du clavier. Il est accompagné par le Hong Kong Philharmonic Orchestra, dirigé par Jaap van Zweden, qui complète la soirée avec la Symphonie n°1 de Mahler, vaste fresque épique dont le fameux troisième mouvement reprend avec ironie le thème de la chanson Frère Jacques. Hong Kong Philharmonic Orchestra

Direction Jaap van Zweden

Piano Alexandre Kantorow

Alvin Tam

A Madman’s Diary

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°4 en sol majeur

Gustav Mahler

Symphonie n°1 en ré majeur, dite « Titan »

→ https://lestheatres.notre-billetterie.net/billets?spec=2174 Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence

