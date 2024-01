Orchestre national Avignon Provence: TCHAÏKOVSKI, CONCERTO POUR VIOLON Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 22 février 2024, Aix-en-Provence.

Orchestre national Avignon Provence: TCHAÏKOVSKI, CONCERTO POUR VIOLON Jeudi 22 février, 11h00 Grand théâtre de Provence De 10 à 37€

Grâce et passions autour de Mozart et Tchaïkovski avec la virtuose Alexandra Conunova.

À la tête de l’Orchestre d’Avignon depuis 2020, la cheffe Débora Waldman donne ce soir la réplique à la prodigieuse Alexandra Conunova – remarquée lors de sa venue aixoise en 2018 – à partager un programme alliant la profondeur passionnée de Mozart et la légèreté brillante de Tchaïkovski. Dotée d’un style juste et sensible, peaufiné auprès des maîtres du violon (Ivry Gitlis, Igor Oistrakh), la jeune soliste lauréate du Concours Tchaïkovski interprète le Concerto pour violon (1881) de Tchaïkovski, dont les mélodies fleurent bon les sonorités populaires d’Europe de l’Est. En première partie, l’orchestre pose sur le pupitre la Symphonie n°40 (1788), la plus célèbre et la plus romantique des symphonies de Mozart. Une virtuose d’exception avec l’un de nos meilleurs orchestres régionaux pour un programme inoubliable !

Direction Débora Waldman

Violon Alexandra Conunova

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Concerto pour violon en ré majeur

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n° 40 en sol mineur

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur