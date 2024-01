ANIMA INSIGHT: BEETHOVEN, SYMPHONIE N°7 Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 17 février 2024, Aix-en-Provence.

ANIMA INSIGHT: BEETHOVEN, SYMPHONIE N°7 Samedi 17 février, 15h00 Grand théâtre de Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-17T15:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:30:00+01:00

la septième symphonie était certainement l’une des œuvres dont Beethoven était le plus fier. Elle faisait aussi l’admiration du fort exigeant Wagner, c’est dire !

Anima Eterna, familier du Grand Théâtre, et cette fois en formation pour instruments à vent, nous entraîne entre les notes, par-dessus les sons de ce chef-d’œuvre, avec la complicité d’Antoine Pecqueur. Également bassoniste dans l’ensemble musical, le musicien-médiateur exprime tout haut sa curiosité et partage ses réflexions sur cette irrésistible version de la Symphonie n°7 pour « harmonie » et rend le génie de Beethoven encore plus actuel et exceptionnel !

Tribu

À partir de 11 ans

Ensemble à vents

Anima Eterna Brugge

Hautbois Tatjana Zimre et Stefaan Verdegem

Clarinette Diederik Ornée et Odilo Ettelt

Basson Jane Gower et Kamila Marcinkowska-Prasad

Contrebasson Antoine Pecqueur

Cor Pierre-Antoine Tremblay et Martin Mürner

Ludwig van Beethoven,

Sonate n°8 pour piano en do mineur op.13 «Pathétique»

Wenzel Sedlak

Symphonie n°7 en la majeur [Arrangement pour 9 instruments à vent]

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur