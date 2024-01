NEMANJA RADULOVIĆ Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 6 février 2024, Aix-en-Provence.

NEMANJA RADULOVIĆ Mardi 6 février, 20h00 Grand théâtre de Provence De 10 à 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-06T20:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:00:00+01:00

L’enfant terrible du violon revient sur la scène aixoise avec un programme chatoyant et exubérant autour de musiques populaires pour violon et orchestre.

Lauréat de multiples concours internationaux, Nemanja Radulović, « le virtuose qui rend le public joyeux » (Le Progrès), s’est fait remarquer très jeune pour ses interprétations de Beethoven, Tchaïkovski ou Paganini. Mais c’est en retournant à ses racines balkaniques que le violoniste franco-serbe se sent le plus à son aise. Son album Roots est le reflet parfait de son amour pour les musiques du monde, jouées avec la passion enflammée de l’esprit tzigane par l’ensemble Double Sens, constitué de musiciens français et issus de l’ex-Yougoslavie. Du Japon à l’Argentine, de l’Espagne à la Serbie, en passant par Cuba, embarquez sur son violon pour un tour du monde enchanteur !

⬇️⬇️

Ensemble Double Sens

Direction et violon Nemanja Radulović

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://lestheatres.notre-billetterie.net/billets?spec=2168 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]