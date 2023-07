100 ans de Disney en musique et en dessin Grand Théâtre de Provence AIX EN PROVENCE Catégorie d’Évènement: Aix-en-Provence 100 ans de Disney en musique et en dessin Grand Théâtre de Provence AIX EN PROVENCE, 24 octobre 2023, AIX EN PROVENCE. 100 ans de Disney en musique et en dessin Mardi 24 octobre, 20h00 Grand Théâtre de Provence En 2023, l’Ensemble Musical du Sud fête les 10 ans de sa création pendant que la Walt Disney Company fête ses 100 ans. Et pour fêter ce double anniversaire, nous vous proposon un spectacle d’une durée d’1h45 pendant laquelle le public est immergé dans l’univers musical et visuel de Walt Disney au travers d’extraits musicaux d’une sélection de films retraçant ce centenaire de créations, des plus anciennes aux plus récentes, illustrées en direct par 2 dessinateurs qui revisiteront l’univers graphique de Walt Disney à leur façon. Les intermèdes sont assurés par une narratrice qui maintient le spectateur dans cette ambiance magique du début à la fin du spectacle. Toutes les info du concert : https://emsud.fr/100-ans-disney/ Grand Théâtre de Provence 380 Av. Max Juvénal , 13100 AIX EN PROVENCE AIX EN PROVENCE [{« type »: « link », « value »: « https://emsud.fr/100-ans-disney/ »}] [{« link »: « https://emsud.fr/100-ans-disney/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T20:00:00+02:00 – 2023-10-24T22:00:00+02:00

2023-10-24T20:00:00+02:00 – 2023-10-24T22:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aix-en-Provence Autres Lieu Grand Théâtre de Provence Adresse 380 Av. Max Juvénal , 13100 AIX EN PROVENCE Ville AIX EN PROVENCE Lieu Ville Grand Théâtre de Provence AIX EN PROVENCE

Grand Théâtre de Provence AIX EN PROVENCE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix en provence/