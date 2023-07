LUCIE DE LAMMERMOOR Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 24 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Donizetti eut comme Rossini une importante carrière à Paris. Il y crée ou adapte certains de ses chefs-d’œuvre ; il y est interné quand les crises de démence dues à la syphilis deviennent plus aiguës. Car Donizetti meurt fou comme nombre de ses héroïnes, à commencer par la plus célèbre d’entre elles : Lucia di Lammermoor, d’après Walter Scott, qui, mariée de force, tue son époux durant sa nuit de noces et reparaît devant les invités dans sa robe tachée de sang – la plus fameuse scène de folie de toute l’histoire de l’opéra. Créée triomphalement à Naples en 1835, l’œuvre connaît une adaptation française en 1839, moyennant quelques changements significatifs. Vingt ans après avoir délivré une interprétation mémorable de cette version rare, les forces de l’Opéra de Lyon sont rejointes par la fine fleur de la nouvelle génération sous la direction de Daniele Rustioni : Pene Pati, Florian Sempey et Nicolas Courjal. Lisette Oropesa, la meilleure titulaire du rôle de Lucia aujourd’hui, fait ses débuts dans cette version française et au Festival d’Aix.

