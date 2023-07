Festival d’Aix-en-Provence 2023: OTELLO – version de concert Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 17 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Festival d’Aix-en-Provence 2023: OTELLO – version de concert Lundi 17 juillet, 20h00 Grand théâtre de Provence De 9 à 250€

OTELLO – version de concert

17 juillet 2023

Grand Théâtre de Provence

—

Le plus grand ténor de sa génération fait ses débuts au Festival d’Aix-en-Provence dans l’un des rôles les plus complets et exigeants de tout le répertoire. C’est que l’avant-dernier chef-d’œuvre de Verdi, d’après Shakespeare, file d’une traite des fracas de la tempête initiale au baiser murmuré de l’agonie finale, laissant le poison de la jalousie faire rapidement son œuvre dans l’âme du Maure Otello, manipulé par Iago au détriment de la belle Desdémone. Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier – sans conteste le meilleur baryton verdien aujourd’hui – sont réunis dans cette œuvre et incarnent ces rôles pour la première fois en France. Ils sont rejoints par Maria Agresta, l’une des plus belles voix et stylistes d’Italie. De retour après le succès personnel qu’il a remporté dans Moïse et Pharaon l’été dernier, Michele Mariotti dirige les forces de l’Opéra de Naples au grand complet. Terreur et pitié : nous avons rendez-vous avec le tragique à l’état pur, dans une gamme de nuances infinies.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Grand théâtre de Provence 380 avenue Max Juvenal 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://festival-aix.com/fr/programmation/opera/otello »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T20:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:30:00+02:00

2023-07-17T20:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:30:00+02:00