Festival d’Aix-en-Provence 2023: LE PROPHÈTE Grand théâtre de Provence Aix-en-Provence, 15 juillet 2023, Aix-en-Provence.

75E ÉDITION DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

DU 4 AU 24 JUILLET 2023

LE PROPHÈTE – version de concert

15 juillet 2023

Grand Théâtre de Provence

20H / 8 PM

L’histoire est véridique : au temps des guerres de religion, un aubergiste charismatique manipulé par une secte religieuse se trouve couronné Empereur d’Allemagne et placé à la tête d’un royaume fantoche de fanatiques débauchés, avant d’être éliminé. L’opéra ajoute à cela une fiancée combative et la plus formidable figure de mère jamais montrée sur la scène lyrique. Le Prophète est la quintessence du grand opéra, genre spectaculaire grand format qui a fait de l’Opéra de Paris la première scène d’Europe, et de Meyerbeer un compositeur admiré et jalousé par les plus grands. Ce drame historique visionnaire, d’une puissance théâtrale et vocale et d’une inventivité musicale sans pareilles, parvient comme nul autre à ressaisir l’esprit de son temps – qui ressemble fort au nôtre. Pour l’occasion, les meilleurs titulaires – John Osborn, Anita Rachvelishvili et Mané Galoyan – et des forces orchestrales et vocales exceptionnelles ont été confiés à la baguette experte de Sir Mark Elder.

