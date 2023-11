Trilogie Tudors Grand Théâtre de Genève Genève, 18 juin 2024, Genève.

Trilogie Tudors 18 – 30 juin 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux de Gaetano Donizetti

Distribution

Direction musicale Stefano Montanari

Mise en scène Mariame Clément

Scénographie / Costumes Julia Hansen

Lumières Ulrik Gad

Dramaturgie et vidéo Clara Pons

Direction des chœurs Mark Biggins

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Anna Bolena

Enrico VIII, roi d’Angleterre Alex Esposito

Anna Bolena, sa femme Elsa Dreisig

Giovanna Seymour, demoiselle d’honneur Stéphanie d’Oustrac

Ricardo Percy Edgardo Rocha

Smeton, page d’Anne Lena Belkina

Lord Rochefort, frère d’Anne William Meinert

Sir Hervey, officier du roi Julien Henric

18 juin 2024 — 19h30

26* juin 2024 — 19h

Chanté en italien avec surtitres en français et anglais

Durée : approx. 3h30 avec un entracte inclus

Reprise de la production de 2021

*Spectacle bénéficiant d’une audiodescription

Maria Stuarda

Maria Stuarda, reine d’Écosse Stéphanie d’Oustrac

Elisabetta, reine d’Angleterre Elsa Dreisig

Roberto, comte de Leicester Edgardo Rocha

Giorgio Talbot Nicola Ulivieri

Lord Guglielmo Cecil, grand trésorier Simone Del Savio

Anna Kennedy, nourrice de Marie Ena Pongrac

20 juin 2024 — 19h30

28 juin 2024 — 19h

Chanté en italien avec surtitres en français et anglais

Durée : approx. 2h30 avec un entracte inclus

Reprise de la production de 2022

Coproduction avec l’Opéra Royal du Danemark, Copenhague

Roberto Devereux

Roberto Devereux, comte d’Essex Edgardo Rocha

Elisabetta, reine d’Angleterre Elsa Dreisig

Sara, Duchesse de Nottingham Stéphanie d’Oustrac

Lord Duc de Nottingham Nicola Alaimo

Lord Cecil Luca Bernard

Sir Gualtiero Raleigh William Meinert

Un page Ena Pongrac

23 juin 2024 — 19h30

30 juin 2024 — 19h

Chanté en italien avec surtitres en français et anglais

Durée : approx. 2h40 avec un entracte inclus

Oeuvre

Une trilogie c’est l’occasion de raconter une histoire en plusieurs épisodes. Ici, c’est en plus l’occasion de trouver des points communs entre les personnages et de pouvoir les connaître de près, de grandir et de vieillir avec eux, en tout cas pour ceux qui ne se font pas décapiter en cours de route.

Agençant dès le début Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux comme un tout, Mariame Clément et Julia Hansen se sont appliquées à faire des liens ainsi que des variations, mais surtout à créer des sas entre ces pièces. Maintenant qu’on pourra parcourir ce décor de fantômes à souhait d’un temps à l’autre, est-ce que les miroirs s’inverseront ?

En tout cas, pouvoir expérimenter ces trois opéras, comme un Ring de Wagner, l’un à la suite de l’autre pendant une semaine, est une occasion très rare. Pour les solistes, ce sera certainement un labyrinthe de virtuosité, de mémoire et d’endurance. Un événement lyrique à ne pas manquer donc : evviva Donizetti et longue vie au belcanto !

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-23-24/trilogie-tudors/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-18T19:30:00+02:00 – 2024-06-18T23:00:00+02:00

2024-06-30T19:00:00+02:00 – 2024-06-30T21:45:00+02:00

Marc Asekhame