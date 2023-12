Forces Grand Théâtre de Genève Genève, 12 juin 2024, Genève.

Forces

BUSK

Aszure Barton

Créé en 2009 pour Aszure Barton & Artists, Sarasota, Florida

STRONG

Sharon Eyal

Créé en décembre 2019 pour le Staatsballett Berlin, Allemagne

DISTRIBUTION

BUSK

Chorégraphe Aszure Barton

Assistant chorégraphe Jonathan Alsberry

Costumes Michelle Jank

Scénographie et lumières Nicole Pearce

Musique August Soderman, Camille Saint-Saëns, Daniel Belanger, Lev “Ljova” Zhurbin, Moondog, Slava Grigoryan

Design sonore Aszure Barton

Première mondiale : Aszure Barton & Artists, 8 octobre 2009, Ringling International Arts Festival, Sarasota, Floride, États-Unis.

Créé par Aszure Barton & Artists en 2009, BUSK a été conçue au Lobero Theatre de Santa Barbara lors d’une résidence organisée par Dianne Vapnek’s DANCEworks. L’œuvre a ensuite été développée en résidence au Banff Centre for Arts and Creativity (Alberta, Canada). BUSK, dans sa version originale, est une œuvre de longue durée.

BUSK a été rendue possible grâce au soutien généreux de DANCEworks, du Banff Centre for Arts and Creativity et du Ringling International Arts Festival, avec le John and Mable Ringling Museum of Art en association avec le Baryshnikov Arts Center. Un soutien supplémentaire a également été apporté par le White Oak Conservation Center, la Howard Gilman Foundation et le Conseil des Arts du Canada.

STRONG

Chorégraphie Sharon Eyal

Co-chorégraphie Gai Behar

Scénographie Sharon Eyal & Gai Behar

Musique Ori Lichtik

Lumières Alon Cohen

Costumes Rebecca Hytting

Ballet du Grand Théâtre

OEUVRE

Le double programme Forces réunit deux œuvres puissantes de deux femmes à l’avant-garde chorégraphique de notre temps, qui ont été invitées à recréer ces programmes emblématiques de leurs répertoires respectifs avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève.

La Canadienne Aszure Barton, ancienne élève de l’École nationale de ballet du Canada, travaille comme créatrice de danse depuis plus de 25 ans. Régulièrement invitée à collaborer avec des institutions prestigieuses, du English National Ballet au Nederland Dans Theater, en passant par la Martha Graham Dance Company et le Alvin Ailey American Dance Theater, ses œuvres ont été interprétées, entre autres, sur la scène du Palais Garnier, du Lincoln Center de New York et du Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg. Dans BUSK, créée en 2010 pour le Baryshnikov Arts Center de New York, Aszure Barton nous invite à apprécier la fragilité, la tendresse et la résilience qui existent dans l’expérience humaine. BUSK est une attentive observation du déploiement physique de la psyché humaine. Toutes les facettes du corps et de l’esprit des danseurs y sont mises à contribution. Les danseurs doivent puiser dans le collectif – l’esprit de ruche – pour exécuter les structures chorégraphiques stratifiées et complexes de Barton, qui cèdent ensuite la place à la nuance de chaque individu. Dérivant leur titre énigmatique autant du mot espagnol pour chercher (buscar) que du verbe anglais pour le spectacle de rue, les interprètes de BUSK se présentent tels qu’ils sont et invitent le public à entrer avec eux dans la recherche de la sagesse inhérente des corps.

Ancienne danseuse de la Batsheva Dance Company, Sharon Eyal en a été la directrice artistique associée et chorégraphe résidente, avant de fonder sa propre compagnie L‑E‑V à Tel Aviv avec Gai Behar en 2013. Trépidation, solitude, force et résilience sont les quatre caractéristiques qui dominent la chorégraphie de Strong de Sharon Eyal, créée avec le Staatsballett Berlin en 2019, une œuvre qui porte les mouvements caractéristiques et la musique distinctive de ses pièces : une bande-son techno alternée par la batterie et la basse alors que les lumières et le mouvement projettent une expérience extatique pour dix-sept danseurs envoûtés. Strong développe entre les danseurs un magnétisme des corps qui, en se rapprochant, augmentent la force éponyme de ce spectacle. Strong est une composition faite de mouvements nerveux, en apparence épuisants mais légers et souples. La force est dans le groupe, mais aussi dans l’aliénation et la solitude. Le résultat est emblématique de la cohésion qui dérive d’une mission ou d’une croyance commune. Le travail de Sharon Eyal est fait du plaisir partagé qui découle parfois de la douleur, comme les danseurs le savent bien, ou du plaisir de lutter avec la même force pour les mêmes objectifs.

