Roberto Devereux de Gaetano Donizetti Grand Théâtre de Genève Genève, 31 mai 2024, Genève.

Roberto Devereux de Gaetano Donizetti 31 mai – 6 juin 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Roberto Devereux

Tragédie lyrique de Gaetano Donizetti

Première fois au Grand Théâtre de Genève

Nouvelle production

3e épisode de la Trilogie Tudors de Donizetti

*représentation «Glam Night» le 6 juin 2024 à 20h

Recommandé famille

Distribution

Direction musicale Stefano Montanari

Mise en scène Mariame Clément

Scénographie / Costumes Julia Hansen

Lumières Ulrik Gad

Dramaturgie et vidéo Clara Pons

Direction des chœurs Mark Biggins

Roberto Devereux, comte d’Essex Edgardo Rocha (31.5, 4.6, 23.6 & 30.6) ; Mert Süngü (2.6 & 6.6)

Elisabetta, reine d’Angleterre Elsa Dreisig (31.5, 4.6, 23.6 & 30.6) ; Ekaterina Bakanova (2.6 & 6.6)

Sara, Duchesse de Nottingham Stéphanie d’Oustrac (31.5, 4.6, 23.6 & 30.6) ; Aya Wakizono (2.6 & 6.6)

Lord Duc de Nottingham Nicola Alaimo

Lord Cecil Luca Bernard

Sir Gualtiero Raleigh William Meinert

Un page Ena Pongrac

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Chanté en italien avec surtitres en français et anglais

Durée : appox. 2h40 avec un entracte*

Oeuvre

Pour refermer la trilogie des Tudors, quoi de mieux qu’une troisième tragédie lyrique où l’on retrouve Élisabeth Ière d’Angleterre, cette fois au crépuscule de sa vie. Il y a bien sûr un complot, celui de son favori Robert Devereux, 2e comte d’Essex et dans la réalité historique son petit-cousin par la sœur de sa mère Mary Boleyn et de plus ou moins 30 ans son cadet. Ajoutons en passant, pour que le tableau soit complet, que le deuxième mari de la mère de Devereux n’était autre que Robert Dudley, le comte de Leicester, personnage autour duquel est triangulé Maria Stuarda, le 2e épisode de notre trilogie. Ici, sur fond de tensions entre catholiques et protestants, le favori rentre, de manière inautorisée par la Reine, de son poste dans la catholique Irlande. Bref, le gaillard qui se croit tout permis sera en 1601 le dernier à être décapité (à la hache) à la Tour de Londres, comme quoi les mœurs semblent tout de même sinon évoluer, du moins changer.

Composé et terminé de force en 1837, après que Gaetano Donizetti eut perdu et son père et sa mère, son deuxième enfant et puis sa femme après la mort du troisième enfant à qui elle venait de donner naissance, l’opéra remporte un franc succès à Naples et puis est joué un peu partout en Italie et en Europe jusque dans les années 1880 avant de disparaître du répertoire des maisons lyriques. Jusqu’à la renaissance Donizetti dans les années 60 avec les divas belcantistes Leyla Gencer, Beverly Sills ou plus récemment Edita Gruberova. La partition, comme dans Anna Bolena, est étroitement liée à l’action dramatique, soulève et accentue chaque soupir ou geste de colère d’Élisabeth, enfin personnage principal de cette pièce. Avec une profondeur de caractère qui ne lui est pas attribuée dans Maria Stuarda par exemple, on descend dans les désirs d’amour les plus intimes de cette femme solitaire, monarque en fin de vie et de règne.

Continuant leur plongée dans le personnage fictif de la reine dite vierge, Mariame Clément et la scénographe Julia Hansen enquêtent sur les entrailles du pouvoir et l’ambiguïté entre les raisons d’état et les raisons privées. Mettant en avant les enjeux contemporains des personnages, elles les sortent du fossé romantique où le XIXe siècle bourgeois les avait parqués. Voici qu’ils peuvent se donner tout entiers, malgré les apparences qui restent sauves, à la tragédie. On retrouvera le chef passionné Stefano Montanari auprès de la distribution : Elsa Dreisig en vieille Reine, Stéphanie d’Oustrac en sa rivale, Sara Nottingham, et le ténor Edgardo Rocha en éternel favori. Ils seront rejoints par l’impressionnant baryton Nicola Alaimo dans le rôle du puissant Lord Nottingham.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/en/2023-2024-season/roberto-devereux/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T20:00:00+02:00 – 2024-05-31T22:40:00+02:00

2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T22:40:00+02:00

Marc Asekhame