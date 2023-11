Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen Grand Théâtre de Genève Genève, 11 avril 2024, Genève.

Saint François d’Assise d’Olivier Messiaen 11 – 18 avril 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Saint François d’Assise

Opéra d’Olivier Messiaen

Créé le 28 novembre 1983 à Paris

Première fois au Grand Théâtre de Genève

Nouvelle production

Chanté en français avec surtitres en français et anglais

Durée : approx. 5h20 avec deux entractes de 30 minutes inclus*

Distribution

Direction musicale Jonathan Nott

Mise en scène, scénographie, costumes et vidéo Adel Abdessemed

Lumières Jean Kalman

Dramaturgie Christian Longchamp

Direction des chœurs Mark Biggins

Saint François Robin Adams

L’Ange Claire de Sévigné

Le Lépreux Aleš Briscein

Frère Léon Kartal Karagedik

Frère Massé Jason Bridges

Frère Élie Omar Mancini

Frère Bernard William Meinert

Frère Sylvestre Joé Bertilli

Frère Rufin Anas Séguin

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Le Motet de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

Œuvre

François d’Assise est une figure aimée du monde entier. Croyants ou non-croyants ne l’admirent pas moins que les catholiques. Son esprit ensoleillé et plein d’espoir, son doux amour pour toutes les créatures, sa préoccupation du prochain, son esprit fidèle à l’Évangile, l’audace de sa démarche, la résistance persistante dont il fit preuve contre toute norme étouffante appartiennent aujourd’hui au mythe de saint François. Le livret du seul opéra d’Olivier Messiaen Saint François d’Assise, créé à Paris en 1983, décrit la vie de cet immense chercheur de la vérité de Dieu et fondateur de l’ordre franciscain. Construite en trois actes, en référence à la trinité du monde chrétien, articulée autour de huit tableaux, nombre symbolisant le renouveau spirituel et le commencement d’un temps nouveau, Messiaen considéra cette pièce comme la somme de son œuvre. Dans cet opéra, toutes les particularités qui sont la signature de ce croyant, compositeur et catholique trouvent une résonance et une profondeur inégalée : le principe des leitmotifs, la création de tonalités et de modes, que Messiaen voyait de manière synesthétique, la complexité rythmique, dérobée à l’écoute des oiseaux et le geste d’un romantique tardif français, tout cela trouve sa place et son refuge dans la gloire du divin et non comme geste d’un art musical sophistiqué. Une œuvre par ailleurs d’une taille extraordinaire : d’une durée de plus de quatre heures, les musiciens de l’orchestre, les choristes et les solistes ne se comptent plus par dizaines mais par centaines.

La mise en scène ainsi que toute la création visuelle de cette pièce redoutable par ses ambitions et ses proportions seront orchestrées par Adel Abdessemed : cet artiste de renommée mondiale de l’art contemporain se retrouve pour la première fois aux manettes d’une œuvre scénique. Son œuvre englobe des sculptures et installations aux proportions gigantesques, des peintures, des dessins et des films. Les thèmes qui l’habitent sont la terreur, la migration, la violence, la douleur, la mort et la perte de la civilité. L’œuvre d’Adel Abdessemed déchire les contraires : entre paix et adoration, entre espoir et damnation, entre enfer et ciel. L’enfer pénètre chaque particule de la cellule de l’être en société et, dans le propos de l’artiste, seul le ciel est là comme antidote contre tous les phénomènes barbares de notre temps.

Cette première romande sera dirigée par Jonathan Nott. De 1995 à 2000 à la tête du fameux Ensemble intercontemporain, son rapport étroit à l’univers de la musique française du XXe siècle fait de lui le chef idéal pour diriger son Orchestre de la Suisse Romande, les forces du Chœur du Grand Théâtre de Genève et l’ensemble des solistes dans la création magique de Messiaen. Dans le rôle principal, on saluera le baryton anglais Robin Adams, remarqué dans le répertoire contemporain, qui incarnera pour la première fois le rôle.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204

Marc Asekhame