Late Night – Extravaganza Grand Théâtre de Genève Genève, 2 février 2024, Genève.

Late Night – Extravaganza Thème : Liaisons dangereuses Vendredi 2 février, 21h30 Grand Théâtre de Genève Plein tarif : CHF 35.- / Réduit : CHF 30.- / Jeune : CHF 25.- / 20ans 20francs : CHF 18.- / Festivalier.ère : CHF 15.-

Un parfum sulfureux se faufile dans l’écrin aux mille dorures du Grand Théâtre pour ouvrir la porte à l’audace. Votre audace. Exubérance, liberté, sensualité, c’est votre soirée pour briller et faire un usage déraisonnable de vos colifichets, dans un éclatant tourbillon dansant.

Au coeur de l’ambiance feutrée du foyer se déclineront des performances décomplexées tandis que vogueur.euse.s et DJ s’enchaîneront pour faire monter la température. Quelques surprises vous attendront aussi au bar bleu…., mais chttt on ne vous en dit pas plus ! Pour cette soirée de fantaisie éclectique et électrique, faites place au dress code baroque dans toute sa démesure : corsets, plumes, satins, dentelles, perruque d’époques, décolletés pigeonnant et chemises à jabot, tout est permis, que vous soyez inspirés par le subversif roman épistolaire de Choderlos de Laclos et son esprit 18ème ou plutôt par le thrill de l’extravagance dancefloor déjanté, osez, déstructurez, remixez l’ancien au contemporain pour une soirée sous le signe de la folie.

Late Night- Extravaganza est un espace de célébration des identités multiples, aussi profitez de votre soirée en respectant toute personne autour de vous. La scène est pour les artistes, et les artistes pour les yeux, merci de garder vos distances.

En coproduction avec le Grand Théâtre de Genève.

Interdit aux moins de 18 ans // Port du loup/masque ou perruque 18ème obligatoire.

