Justice Grand Théâtre de Genève Genève, 22 janvier 2024, Genève.

Justice 22 – 28 janvier 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Justice

Opéra de Hèctor Parra

Livret de Fiston Mwanza Mujila d’après un scénario de Milo Rau

Création mondiale

Chanté en français avec surtitres en français et anglais

Durée : approx. 1h40 sans entracte*

Distribution

Direction musicale Titus Engel

Mise en scène Milo Rau

Scénographie Anton Lukas

Costumes Cedric Mpaka

Lumières Jürgen Kolb

Vidéos Moritz von Dungern

Dramaturgie Clara Pons

Direction des chœurs Mark Biggins

Le Directeur Peter Tantsits

Femme du Directeur Idunnu Münch

Chauffard Katarina Bradić

Prêtre Willard White

Jeune Prêtre Simon Shibambu

Garçon Serge Kakudji

Voix Lauren Michelle

Mère Axelle Fanyo

Librettiste Fiston Mwanza Mujila

Chœur du Grand Théâtre de Genève

Orchestre de la Suisse Romande

avec la participation de Kojack Kossakamvwe

Nouvelle production en coproduction avec le Festival Tangente St. Pölten

Œuvre

La deuxième incursion dans l’opéra du plus connu des metteurs en scène suisses Milo Rau – après une Clémence de Titus donnée en streaming pendant la pandémie – ne pouvait pas échapper à sa recherche de la forme théâtrale comme discours politique sur le monde actuel. Nous sommes en République démocratique du Congo. Février 2019. Un camion-citerne transportant de l’acide percute un bus sur une route du Katanga, entre Lubumbashi et Kolwezi. Résultat : plus de vingt morts et de nombreux blessés. L’acide coule jusqu’à la rivière avoisinante, ce même acide qui est utilisé dans le traitement des minerais tandis que l’infrastructure routière de cette région minière au sud du Congo est, soit en mauvais état, soit inexistante. Choisissant un événement impliquant une multinationale suisse en RDC, voici une œuvre chorale et élégiaque sur le destin de ce village, de ces destins étripés et, au-delà, une réflexion sur les forces du bien et du mal et les intérêts des uns et des autres. Entre ONG et multinationales, pouvoirs politiques et populations locales, l’imbroglio de la responsabilité semble bien raffiné… Fantômes et victimes, coupables et faux-coupables se mêlent aux mythes et légendes de cette terre aussi riche en récits qu’en minerais dans cette danse macabre animée par le livret de l’écrivain congolais Fiston Mwanza Mujila et du metteur en scène.

Quant au compositeur catalan Hèctor Parra, on ne compte plus ses adaptations si fournies musicalement d’ouvrages littéraires vers la forme lyrique. Citons comme exemple Les Bienveillantes, opéra basé sur le roman homonyme de Jonathan Littell, créé à Anvers en 2019. Sa musique résiste à incorporer le bruit à l’état pur et se construit à la limite du plaisir et de la douleur. Sa force vous prend aux tripes tandis que sa capacité évocatrice et expressive s’écrit dans un langage poli et une architecture compacte. Les créations de Milo Rau, essayiste, réalisateur et metteur en scène, sont nourries d’enquêtes sociohistoriques et documentaires. Il a fondé son propre format théâtral entre le genre du théâtre narratif et le tribunal. En 2015, Rau a ainsi réuni 60 témoins et experts dans la zone de la guerre civile congolaise pour son Tribunal du Congo, un de ses projets de théâtre politique les plus ambitieux.

Aux côtés du ténor étasunien Peter Tantsits, qui avait déjà chanté le rôle de Max Aue dans Les Bienveillantes du même Parra, on trouve des chanteurs castés sur mesure pour cette création, depuis la légende Willard White jusqu’au jeune contre-ténor congolais – originaire de Kolwezi – Serge Kakudji, connu, entre autres, pour son spectacle avec Alain Platel Coup fatal. Le Zurichois Titus Engel, grand spécialiste de musique contemporaine, qui avait conduit avec brio la machine Einstein on the Beach en 2019, fera sans nul doute scintiller cette nouvelle partition, accompagné de quelques accents de rumba congolaise…

*Durée mentionnée à titre indicatif et susceptible de modification

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-23-24/justice/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-22T20:00:00+01:00 – 2024-01-22T21:45:00+01:00

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:45:00+01:00

Marc Asekhame