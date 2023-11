Concert de Nouvel An, Une soirée à Broadway Grand Théâtre de Genève Genève, 31 décembre 2023, Genève.

Concert de Nouvel An, Une soirée à Broadway Dimanche 31 décembre, 19h30 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Simon Keenlyside baryton

David Greilsammer direction musicale

Geneva Camerata

Mélodies et airs américains de George Gershwin, Cole Porter, Richard Rogers & Oscar Hammerstein et autres

Saviez-vous que Simon Keenlyside, l’un des barytons d’opéra les plus charismatiques et les plus recherchés au monde, adore aussi les chansons des comédies musicales de Broadway et du West End ?

Vous n’avez manifestement pas écouté son CD, Something’s Gotta Give, sorti en 2014, un album consacré à des chansons de comédies musicales – des chansons qui requièrent tout autant d’attention au texte et à l’interprétation qu’un lied et souvent la même maîtrise de la technique vocale que les airs d’opéra. Il parvient à adapter sa voix sans aucun complexe, et il en ressort un fabuleux sens de la ligne lyrique, un magnifique timbre crémeux, une caractérisation aiguë et une superbe diction, toutes les chansons étant interprétées avec un style et un flair auxquels il est impossible de résister.

Pour notre gala de la Saint-Sylvestre, il est rejoint par David Greilsammer, un autre artiste classique qui aime les croisements et qui a prouvé à maintes reprises ses talents au clavier, mais qui, pour l’occasion, dirigera son Geneva Camerata dans une soirée pleine de grands succès et de torch songs des plus grands compositeurs on- et off-Broadway et un adieu spectaculaire à l’année 2023.

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T19:30:00+01:00 – 2023-12-31T22:30:00+01:00

David Greilsammer © Yannick Perrin