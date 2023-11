Éléments – Répétition publique du ballet GTG Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Éléments – Répétition publique du ballet GTG Grand Théâtre de Genève Genève, 11 décembre 2023, Genève. Éléments – Répétition publique du ballet GTG Lundi 11 décembre, 13h00 Grand Théâtre de Genève 0 Éléments – Répétition publique Avec le Ballet du Grand Théâtre de Genève Le Ballet du Grand Théâtre de Genève ouvre au public l’une des dernières répétitions d’Éléments et permet ainsi au public de découvrir le travail des danseuses et danseurs sur quelques extraits de Noetic (un des trois spectacles qui composera la soirée Éléments), chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui. Entrée libre

Ouverture des portes : 12h45

Début de la répétition : 13h

Au GTG Grand Théâtre de Genève
Place de Neuve 3, 1204 Genève
+41 22 322 50 00
http://www.geneveopera.ch
https://www.gtg.ch/saison-23-24/elements-repetition-publique-du-ballet/

2023-12-11T13:00:00+01:00 – 2023-12-11T14:00:00+01:00

Ignacio Urrutia

