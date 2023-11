Atelier Public #3 Grand Théâtre de Genève Genève, 9 décembre 2023, Genève.

Atelier découverte chant et orchestre

Le Grand Théâtre et l’Orchestre de Suisse Romande ont le plaisir de s’associer pour un atelier public inédit autour du Chevalier à la rose.

Plongez dans l’univers de Richard Strauss avec la mezzo-soprano Alina Delgadillo, la musicologue Marie Favre et 5 musiciens de l’OSR.

À travers de nombreux extraits, découvrez les spécificités de l’écriture de ce grand compositeur, de la voix lyrique et des parties orchestrales du Chevalier à la rose. À la fin de l’atelier, ce sera à vous de jouer, vous pourrez même essayer certains instruments de l’orchestre ainsi que le chant lyrique !

Musiciens :

Inès Ladewig, violon

Caroline Siméand Morel, violoncelle

Katrin Herda, basson

Nuno Osório, contrebasse

Julie Fortier, piano

Arrangements : Alexandre Manoukian

À partir de 12 ans, accompagné d’un adulte

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

Joëlle Flumet