Apéropéra #3 : Autour du Chevalier à la Rose Grand Théâtre de Genève Genève, 7 décembre 2023, Genève.

Apéropéra #3 : Autour du Chevalier à la Rose Jeudi 7 décembre, 18h30 Grand Théâtre de Genève CHF 25.—

Apéropéra #3 : Autour du Chevalier à la Rose

Invitation à la Valse

Née à la toute fin du XXVIIIe siècle à Vienne, la valse n’a depuis cessé de déployer son ternaire entêtant des salles de bal aux scènes d’opéra et des salons d’antan jusque sur le grand écran.

En écho au Chevalier à la Rose, où Richard Strauss glisse malicieusement une valse anachronique dans la partition du Baron, l’Apéropéra du 7 décembre vous proposera une « Invitation à la Valse ».

Venez retrouver pêle-mêle Verdi, Schubert, Chopin, Gounod et bien d’autres, en compagnie de de notre pianiste chef de chant Jean-Paul Pruna et des artistes du Jeune Ensemble du Grand Théâtre de Genève.

Premier drink compris (hors cocktails et champagne)

Foyer du GTG

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/selection/event/seat?perfId=10228883538780&productId=10228883534845 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T18:30:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

Joëlle Flumet