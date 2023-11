LATE NIGHT #1 Grand Théâtre de Genève Genève, 25 novembre 2023, Genève.

À l’occasion du 25 novembre, sous les lustres du Grand Théâtre, Les Créatives vous invitent à déambuler dans les étages où le passé, le présent et le futur fusionnent dans une dystopie fascinante. À l’heure où l’actualité est de plus en plus sombre – pensons notamment aux attaques contre le droit à l’avortement qui rappellent dangereusement le chef d’œuvre de Margaret Atwood La Servante écarlate – Les Créatives entrelacent fiction et réalité pour vous transporter dans un univers post-punk délicieusement décalé, et vous redonner espoir. Moulures dorées et mondes imaginaires s’allient pour créer ensemble une bulle de contre-attaque féministe et humaniste.

Synthés inquiétants, guitare criante, voix mordante : la Londonienne Heartworms (UK), alias Jojo Orme, prend ses quartiers sur la scène de l’Atrium. Elle déploie son univers artistique post-punk gothique avec une présence scénique impressionnante. En tenue militaire façon aviatrice rétro, l’artiste scanne son public de son regard percutant et chante sa rage. Souvent citée aux côtés de Kraftwerk, Interpol et PJ Harvey, Heartworms manie dextérité lyrique et humour noir à la perfection.

Le temps d’une soirée, Fhunyue Gao et Annalena Fröhlich, les deux membres de ROBIN ROBIN, font du Foyer leur terrain de jeu créatif. Le duo revient avec un projet novateur, intitulé 3am ID: 71152441715?. Nommé d’après l’identifiant de leur dernier Zoom, ce dernier reflète le récent travail des deux artistes sur les questions de réalités virtuelles et d’existence en ligne. Concert performatif faisant appel à la vidéo, 3am ID: 71152441715? nous fait réfléchir sur les relations de notre époque, tant virtuelles que physiques.

À tous les étages, des collectifs de DJs des quatre coins de la Suisse se succèderont aux platines ! Elles s’appellent F96, Midnight Snack, Töchter et Vous Êtes Reus. Elles viennent de Zurich, Lucerne, Berne et Lausanne. Et elles vont vous faire danser sur des rythmes sélectionnés avec le plus grand soin, dans des genres musicaux aux antipodes les uns des autres mais avec le point commun de ne pas vous donner de repos.

En parallèle des concerts et DJ sets, laissez-vous tenter par les différentes activités proposées : Tara May, make-up artiste au talent sans limite, vous proposera des maquillages ambiance cyberpunk, pour un look futuriste du tonnerre. La tatoueuse Fififififille tiendra quant à elle un stand de tatouages sur place, pour repartir avec un petit peu des Créatives sur la peau.

Ouverture des portes et début des activités à 20h00.

En coproduction avec le Grand Théâtre de Genève.

