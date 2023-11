Éléments de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet Grand Théâtre de Genève Genève, 18 novembre 2023, Genève.

Éléments de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet 18 – 22 novembre Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.-

Éléments

De Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet

Recommandé famille

Noetic

Sidi Larbi Cherkaoui

Créé en 2014 à Göteborg pour GöteborgsOperans Danskompani

Faun

Sidi Larbi Cherkaoui

Créé en 2009 à Sadler’s Wells, Londres

Boléro

Damien Jalet et Sidi Larbi Cherkaoui

Créé en 2013 à l’Opéra de Paris

DISTRIBUTION

Noetic

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui

Scénographie Antony Gormley

Lumières David Stokholm

Costumes Les Hommes

Musique Szymon Brzóska

Percussions Shogo Yoshii

Chant Ana Vieira Leite

Faun

Chorégraphie Sidi Larbi Cherkaoui

Scénographie, lumières et vidéo Adam Carrée

Costumes Hussein Chalayan

Musique Claude Debussy et Nitin Sawhney

Boléro

Concept et chorégraphie Damien Jalet et Sidi Larbi Cherkaoui

Concept et scénographie Marina Abramović

Lumières Urs Schönebaum

Assistants chorégraphiques Aimilios Arapoglou et James O’Hara

Costumes Riccardo Tisci

Musique Maurice Ravel

Ballet du Grand Théâtre

Orchestre de la Suisse Romande

Direction musicale Yannis Pouspourikas

OEUVRE

Plus qu’un chorégraphe, Sidi Larbi Cherkaoui est un maître. La défense et l’illustration des styles de danse, des musiques d’ici et d’ailleurs, de maintenant et d’antan, et son goût pour la parole autant que pour le mouvement font de ses spectacles un moment d’entre-connaissance mathématique, mystique ou métaphysique dont on sort comme après une conférence TEDx next level. L’enseignement de Sidi Larbi (est-il besoin de rappeler que sidi vient de l’arabe سيدي Sayyīdī, « maître » ?) est réuni ce soir en trois phases qui pourraient évoquer trois éléments de la cosmologie taoïste. En Occident, les éléments sont quatre, on le sait, mais en Asie de l’Est, la tradition en dénombre cinq, tout comme les points cardinaux, les saveurs, les planètes, etc.

Dans Noetic, créée en 2014 pour la GöteborgsOperans Danskompani, Sidi Larbi Cherkaoui est à la recherche de rien de moins qu’une « forme chorégraphique qui parle le langage de l’univers ». Académique et introspectif, Noetic (du grec 伕ό亦仲仿ς noēsis, « intellect ») ce sont dix-neuf danseurs, en costumes noirs et robes de cocktail noires sur fond blanc, manipulant les bandes de fibres de carbone flexibles du plasticien Antony Gormley dans une transformation géométrique. Chaussures à talons aiguilles, vogueing et hip-hop en filigrane, musique allant de l’apocalyptique au néo-baroque ou au néo-médiéval, entre les mains du fidèle Symon Brzóska, tout en Noetic dessine la sagesse, la mémoire et la fluidité de l’Eau.

Dans Faun, Sidi Larbi Cherkaoui réinvente miraculeusement la sensualité innocente et farouche de L’Après-midi d’un faune de Nijinski, en préservant ses signifiants iconiques : la chaude après-midi, la forêt, les deux créatures mythiques, la nymphe et le faune. La musique est celle du fameux Prélude de Debussy, avec quelques ajouts contemporains de Nitin Sawhney. Mais là où Nijinski n’osait montrer que le désir ardent, Sidi Larbi plante résolument ses intentions dans l’éveil sexuel et la rencontre charnelle. Les pas serpentins et imaginatifs des danseurs ancrent ce duo dans une indéniable physicalité : douce, parfumée, estivale et moite, comme la Terre.

Boléro (2013) créé pour l’Opéra de Paris est une collaboration avec le chorégraphe franco-belge Damien Jalet, artiste associé du Grand Théâtre de Genève. Inspirés depuis leurs débuts par le travail de l’artiste serbe Marina Abramović, Cherkaoui et Jalet l’ont invitée à se joindre à eux pour développer le concept et la scénographie de ce ballet. Sur le gigantesque crescendo de Ravel, le motif passant d’un instrument à l’autre de l’orchestre sur un ostinato de caisse claire, les danseurs vêtus de noir et aux visages lourdement peints tournent et culbutent, doublés par un miroir géant placé derrière eux. Les capes noires tombent et s’engage une danse macabre tantrique, d’une puissance viscérale, à laquelle seule la Mort peut donner le coup de grâce d’une dissolution dans le néant, la joie parfaite, le nirvana, la consommation totale, le Feu. Peut-être qu’un jour Sidi Larbi nous enseignera le Bois et le Métal qui restent pour achever le pentagramme élémentaire du Tao…

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/en/2023-2024-season/elements/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:00:00+01:00

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

Marc Asekhame