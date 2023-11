Colorama Grand Théâtre de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Colorama Grand Théâtre de Genève Genève, 15 novembre 2023, Genève. Colorama 15 novembre 2023 – 18 mai 2024 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 17.- Colorama Atelier-spectacle (de 3 à 7 ans) Colorama, c’est l’endroit du Grand théâtre où l’on fabrique les couleurs.

Mais horreur : les couleurs ont disparu !

Se sont-elles échappées ? Envolées ?

Peut-être avaient-elles peur ? De quoi ? De qui ?

Serait-ce encore un mauvais coup du vilain Monsieur Tout gris ?

Pour retrouver la trace des couleurs perdues, il faut suivre la musique !

Un peu de blanc, de rose, une petite vocalise et tu pourras peut-être aider Colorama à retrouver ses couleurs ! Distribution

Conception : Julie Deit-Ferrand et Clara Pons

Sur des musiques de Leonard Bernstein, Francis Poulenc et György Ligeti Artistes lyrique (en alternance)

Maud Bessard-Morandas

Aurélie Brémond

Julia Deit-Ferrand

Sofia Garcia Pianistes (en alternance)

Benjamin Delpouve

Marie Duquesnois

Jamal Moqadem

Alice Pepek Durée : 35 minutes environ

Foyer du Grand Théâtre

Atelier-spectacle pour les enfants de 3 à 7 ans et leurs accompagnateurs Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.gtg.ch/saison-23-24/colorama/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T11:00:00+01:00

2024-05-18T15:00:00+02:00 – 2024-05-18T16:00:00+02:00

