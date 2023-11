Atelier Public #2 : Atelier danse autour d’Éléments Grand Théâtre de Genève Genève, 10 novembre 2023, Genève.

Atelier Public #2 : Atelier danse autour d’Éléments Vendredi 10 novembre, 11h00 Grand Théâtre de Genève Dès CHF 10.-

Atelier Public #2

Atelier danse autour d’Éléments

Venez découvrir les langages chorégraphiques de Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet lors d’un atelier de danse contemporaine mené par Fernanda Barbosa, professeure et ancienne danseuse du Ballet du GTG. Aucun prérequis pour participer, juste des vêtements confortables et une bonne paire de chaussettes !

L’atelier est accessible à toutes et tous, y compris aux enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un adulte qui participe également.

Petit plus : l’atelier aura lieu en « Balanchine », la véritable salle de répétition du Ballet du Grand Théâtre.

À partir de 8 ans, accompagné d’un adulte

CHF 15.- / CHF 10.- pour les moins de 12 ans

Au Grand Théâtre de Genève

Attention, nombre de places limité !

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 322 50 00 http://www.geneveopera.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.gtg.ch/selection/event/seat?perfId=10228883538799&productId=10228883534849& »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/grand-theatre-geneve/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T11:00:00+01:00 – 2023-11-10T12:00:00+01:00

2023-11-10T11:00:00+01:00 – 2023-11-10T12:00:00+01:00

Pauline Flummet