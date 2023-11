Apéropéra-ballet #2 Grand Théâtre de Genève Genève, 9 novembre 2023, Genève.

Prélude à la mer

En écho à la soirée de ballet Éléments, venez découvrir Prélude à la Mer, un film de Thierry de Mey sur la musique de Debussy et avec une chorégraphie d’Anne Teresa De Keersmaeker. Auprès de la mer d’Aral aujourd’hui en partie à sec, un Faune se lance dans une quête impossible : essayer de retenir l’éphémère. Dans ce décor naturel aux forts contrastes, monde voué à la disparation, Thierry de Mey émancipe le mouvement de la fugacité de l’instant scénique et nous offre un moment de poésie aussi grave que lumineux.

À l’issue de la projection qui se tiendra au Grand Foyer, une danseuse et un danseur du Ballet du GTG nous offriront un aperçu du Faun de Sidi Larbi Cherkaoui à l’Atrium.

Entrée CHF 25.—

Premier drink compris (hors cocktails et champagne)

Foyer du GTG

Grand Théâtre de Genève Place de Neuve 3, 1204 Genève Genève 1204

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00

Joëlle Flumet