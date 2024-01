BRITANNICUS TRAGIC CIRCUS GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, jeudi 28 mars 2024.

BRITANNICUS TRAGIC CIRCUSTexte, mise en scène et musique originale de PIERRE LERICQLES ÉPIS NOIRSTragédie Dé-RACINée« Attention, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les monstres que vous allez voir ce soir, sont des monstres aussi monstrueux que… vous ! »Une troupe de théâtre ambulant, dirigée par un « Monsieur Loyal » tonitruant qui mène ses comédiens à la cravache pour vous raconter la véritable, et non moins monstrueuse, histoire de « Britannicus ».Un spectacle musical jubilatoire et burlesque au service d’une tragédie intemporelle.Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Le Trente très exactement. Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette aux champignons préparée par sa femme Agrippine, qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire son propre fils, Néron. Ce dernier veut se marier avec Junie, la fiancée de son frère Britannicus : il enlève la jeune fille, ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire.Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, frères siamois diamétralement opposés, l’un prônant l’honnêteté, l’autre la tyrannie, vont mettre l’empereur face à ses responsabilités et au premier choix de sa vie : Junie, ou l’empire ? Ou les deux… ? Avec Jules Fabre acteur, entre autres, révélé par la série Plus Belle la Vie, Marie Réache, Pierre Lericq, Juliette de Ribaucourt, Gilles Nicolas, Tchavdar PentchevLumières François Alapetite, Son Jules Fernagut, Costumes Chantal Hocdé Del PappasScénographie Yves KuperbergAssistante mise en scène Bérangère Magnani

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62