USURE GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, mercredi 20 mars 2024.

COMPAGNIE ZAHRBAT BRAHIM BOUCHELAGHEMHIP-HOP / DANSE CONTEMPORAINEAvec le septuor « Usure », Brahim Bouchelaghem, chorégraphe implanté dans les Hauts-de-France, pose la question de l’impact de la danse sur les corps. L’usure peut-elle être bénéfique à la création ? Avec une belle énergie, il prouvera que oui ! À la croisée du hip-hop et de la danse contemporaine, il faut avoir une forme olympique pour danser cette pièce faite d’ensembles et de soli qui mettent en valeur tous les danseurs de la compagnie, Sacha Vangrevelynghe, Nordine Hellali, Fouad Atzouza, Link Berthomieux, Momoka Kubota, Chinatsu Kosakatani, qui accompagnent Brahim Bouchelaghem sur le plateau. Porté par la musique électro de Nicolas de Zorzi, chaque danseur raconte sa propre façon de lutter en repoussant ses limites. Une belle leçon de danse et de ténacité !Usure, un cadeau du temps, comme une nouvelle ressource pour se réinventer.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62