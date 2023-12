LES SOUFFRANCES DE JOB GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 15 février 2024, Calais.

Hanokh LevinTexte français de Jacqueline Carnaud et Laurence Sendrowicz (Éditions Théâtrales)Compagnie DERAÏDENZDirection et mise en scène Léa Guillec[Théâtre et marionnettes]Librement inspirée du Livre de Job, la comédie satirique et noire de Levin (1943-1999) conte la chute vertigineuse d’un homme de pouvoir, condamné par des personnages grinçants et grotesques, ses amis et concitoyens, nous, au nom de l’Ordre, de la Loi ou de Dieu. La vieille mécanique brûle encore, celle de la violence mimétique, qui par la mort d’un seul chargé de tous les maux ramène une paix provisoire. Et c’est ainsi que l’on fabrique du sacré en sacrifiant. Mais aussi : pourquoi Job se croyait-il absolument honnête, vrai défi à l’autorité unique des juges ou de Dieu ? Et quelle compassion ira vers lui redonner quelque sens à une humanité si prompte à s’ériger en foule ? Costumes, masques, marionnettes, musique, décor, lumières, composent un univers magistral, fait de jeu et de rituels, somptueusement imagé.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62