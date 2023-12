PESTACLES ! LA BELLE ET LA BÊTE GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 11 février 2024, Calais.

À partir de 5 ans Écrit et mis en scène par Julien GelasAvec Liwen Gelas, Jacques Vassy, Guillaume Lanson, Océane Rucinski, Holly-Rose Clegg, Max Millet, Renaud Gillier et la voix d’Emma DaumasMusique Julien Gelas et Romain ConstantScénographie vidéo Studio ThéorizProduction Théâtre du Chêne NoirLa Belle et la Bête est un spectacle pour tous, pluridisciplinaire, mêlant cerceau aérien, combats de cape et d’épée, vidéo-projections immersives, danse, au sein d’un univers musical et sonore omniprésent.Ce spectacle, derrière les codes merveilleux du conte de fée, nous interroge sur la puissance de l’amour et les ressorts de la haine. Il s’efforce de mettre en valeur le rapport à la famille, l’émancipation, l’amour de l’autre au-delà des apparences, des convenances et des règles d’un groupe.Tel un voyage dans le temps et à l’intérieur de nous-même, il nous fait rêver et réfléchir, nous divertit et nous donne quelques clefs de liberté.

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62