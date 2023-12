LES PIGEONS GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 31 janvier 2024, Calais.

De MICHEL LEEB, Mise en scène JEAN-LOUIS BENOIT AVEC MICHEL LEEB, FRANCIS HUSTER, CHLOE LAMBERT ET PHILIPPE VIEUXPASCAL LEGROS ORGANISATION et Le Théâtre des Nouveautés, présente Les Pigeons.L’humoriste Michel Leeb signe ici sa première comédie en tant qu’auteur, où il tient l’un des rôles principaux aux côtés du comédien Francis Huster. Les deux hommes forment un duo complice et savoureux sous le regard du metteur en scène Jean-Louis Benoît. Serge et Bernard, acteurs de second plan, la soixantaine, habitués aux troisièmes rôles, sont amis depuis longtemps. Ils ont débuté ensemble il y a 40 ans, mais n’en restent pas moins rivaux. Convoqués en même temps pour le casting d’un film, ils sont à la fois surpris et contents. En attendant de passer l’audition, ils discutent, évoquent leurs souvenirs, se taquinent… Mais quand on leur apporte le texte de l’audition tout bascule.

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62