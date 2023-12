WRITTEN ON SKIN GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 26 janvier 2024, Calais.

WRITTEN ON SKINGeorge Benjamin (musique), Martin Crimp (livret)Opéra en version de concert surtitrée en françaisOrchestre National de LilleEvan Hughes, Lauren Fagan, Cameron Shahbazi, Krisztina Szabó, Alasdair KentAlexandre BLOCH directionCoproduction ONL – Grand Théâtre de CalaisCommandé et créé par le Festival d’Aix-en-Provence (2012), cet opéra a été immédiatement considéré, par le public comme par les professionnels, comme un des plus importants de l’histoire lyrique, contemporaine ou non. Inspiré d’une légende occitane médiévale, il conte la commande, par un seigneur tyrannique, d’un livre d’enluminures à sa propre gloire : mais l’épouse du seigneur séduit l’artiste et oriente progressivement le livre pour contraindre son mari à la voir dans toute sa complexité. Opéra sur le désir féminin sous le double regard de l’Homme et de Dieu, Written on skin rejoint d’une certaine manière, par son audace finale, la Salomé de Strauss. Porté par une musique frissonnante, subtilement nervurée, aux couleurs exceptionnelles et rares, ce chef-d’œuvre s’est rapidement imposé sur toutes les scènes du monde.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62