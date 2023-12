A4 GRAND THEATRE DE CALAIS Calais, 12 janvier 2024, Calais.

DanseCOMPAGNIE CHICOS MAMBOMISE EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHIE PHILIPPE LAFEUILLEAprès TUTU et CAR/MEN, nouvelle folie chorégraphique CHICOS MAMBO de Philippe Lafeuille : A4 (comme la feuille)Le 4, chiffre favori du chorégraphe Philippe Lafeuille, pas étonnant que ça détonne sur ces conceptions si cadrées et si carrées !Une fois de plus, Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles.En laissant voguer son imagination à quatre vents, il nous dévoile quatre à quatre des jeux chorégraphiques pour ses quatre danseurs, dont on ne sait s’ils finiront à quatre pattes ou les quatre fers en l’air.Ce quatuor composé de divers horizons : contemporain, hip-hop, cirque et comédie, conjuguent un spectacle haut en couleur !Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux et de gestes comme un Pas de quatre de Jules Perrot, rythmés par les Quatre saisons de Vivaldi. Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature – inimitable – du plus feuillu des chorégraphes/metteurs en scène : une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le Théâtre que le Cirque, l’Humour ou encore la Poésie. A4 promet de plaire à toutes les générations !« Mon travail de création est principalement basé sur l’instinct, ce dernier me guide aussi bien vers mes choix d’idées, de musiques, d’interprètes et de collaborateurs, même si l’expérience et l’expertise sont primordiales. » Philippe Lafeuille

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 20:30

GRAND THEATRE DE CALAIS Place Albert 1er 62100 Calais 62