Visite guidée du théâtre Grand Théâtre de Calais, 17 septembre 2022, Calais. Visite guidée du théâtre 17 et 18 septembre Grand Théâtre de Calais le Grand Théâtre vous ouvre ses portes. Durant 40 minutes, suivez les mésaventures de la Compagnie Les Anonymes Grand Théâtre de Calais place Albert 1er 62100 calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dans le cadre des journées du patrimoine, le Grand Théâtre vous ouvre ses portes. Durant 40 minutes, suivez les mésaventures de la Compagnie Les Anonymes dans les couloirs et les pièces mythiques de ce magnifique théâtre à l’italienne. Au grés de nombreuses surprises, c’est une course contre la montre qui vous permettra de découvrir l’envers du décor. On ne vous en dit pas plus… Départ devant le Théâtre toutes les heures : 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 / 16h30

Réservation obligatoire, sur le site internet billetterie.calais.fr

2022-09-17T10:30:00+02:00

Fred Collier Ville de Calais

