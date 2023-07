West Side Story Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux, 9 février 2024, Bordeaux.

West Side Story 9 – 18 février 2024 Grand Théâtre de Bordeaux Tarifs en ligne.

L’évocation de la jeunesse, de ses luttes et de ses amours dans le New York des années 1950 a inspiré à Leonard Bernstein une musique éblouissante, et à Jerome Robbins l’une de ses chorégraphies les plus modernes.

Entre opéra et comédie musicale, West Side Story est un spectacle légendaire, totalement unique, qui ne cesse d’enchanter toutes les générations.

Production BB Promotion GmbH & Sundance Productions Inc. NY – Promoteur France : uGo&Play

Grand Théâtre de Bordeaux place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

2024-02-09T20:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:40:00+01:00

2024-02-18T20:00:00+01:00 – 2024-02-18T22:40:00+01:00

comédie musicale