Mapping / Projection de Noël sur le Grand Théâtre de Bordeaux Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Mapping / Projection de Noël sur le Grand Théâtre de Bordeaux Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux, 8 décembre 2023, Bordeaux. Mapping / Projection de Noël sur le Grand Théâtre de Bordeaux Vendredi 8 décembre, 18h00 Grand Théâtre de Bordeaux Entrée libre. Lancée par la municipalité de Bordeaux dans le cadre des festivités lumineuses de Noël, et poursuivant une tradition débutée en 2021, la façade du Grand-Théâtre va s’illuminer de couleurs éclatantes grâce à une projection spéciale dès le vendredi 8 décembre au soir, comme l’a annoncé l’Opéra National de Bordeaux. Pour marquer le début des festivités lumineuses dans la ville, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux offrira une performance musicale unique sur les marches du Grand-Théâtre à 18 heures, le 8 décembre. La même soirée verra également l’inauguration d’un sapin de Noël de 11 mètres, conçu en verre et acier par le designer Arnaud Lapierre, sur la place Pey-Berland, ainsi que l’illumination des 750 décorations de Noël réparties dans la ville. Infos pratiques Dès le vendredi 8 décembre 2023 Grand Théâtre de Bordeaux place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 20 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:59:00+01:00 illumination projection Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand Théâtre de Bordeaux Adresse place de la Comédie, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux latitude longitude 44.842888;-0.574434

Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/