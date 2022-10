Gala d’étoiles Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Gala d’étoiles Grand Théâtre de Bordeaux, 4 avril 2023, Bordeaux. Gala d’étoiles 4 et 5 avril 2023 Grand Théâtre de Bordeaux

Tarifs : de 8 à 60 €.

Retrouvez les Etoile et Danseurs de l’Opéra National de Bordeaux et Étoiles invitées lors d’une soirée unique ! Grand Théâtre de Bordeaux place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Plusieurs étoiles internationales partagent la scène pour cette soirée exceptionnelle. Il est vrai que le conflit en Ukraine a forcé certains artistes à quitter leur compagnie ; mais cet événement célèbre désormais l’amitié et la solidarité entre les artistes. Étoiles et Danseurs invitées Natalia Matsak, danseuse étoile du Ballet de l’Opéra National d’Ukraine

Sergii Kryvokon, danseur étoile du Ballet de l’Opéra National d’Ukraine

Xander Parish, ex-danseur étoile du Théâtre Mariinsky. Etoile et Danseurs de l’Opéra National de Bordeaux Sara Renda, danseuse étoile de Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Vanessa Feuillatte, première danseuse du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux Diane Le Floc’h, première danseuse du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Riku Ota, premier danseur du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Oleg Rogachev, premier danseur du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T20:00:00+02:00

2023-04-05T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Grand Théâtre de Bordeaux Adresse place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux Centre Ville Bordeaux lieuville Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Grand Théâtre de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Gala d’étoiles Grand Théâtre de Bordeaux 2023-04-04 was last modified: by Gala d’étoiles Grand Théâtre de Bordeaux Grand Théâtre de Bordeaux 4 avril 2023 bordeaux Grand-Théâtre de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde