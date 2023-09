Cet évènement est passé Carnet de balade urbaine « Aix moderne et contemporaine » Grand théâtre d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Carnet de balade urbaine « Aix moderne et contemporaine »
15 septembre – 15 octobre
Grand théâtre d'Aix-en-Provence
Aix-en-Provence

Carnet à télécharger gratuitement à l'adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles/

Découvrez 3 bâtiments d'architecture contemporaine très différents : Le Grand théâtre de Provence, le Pavillon Noir, le Conservatoire. Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement.

Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/aix-en-provence-la-ville-des-xxe-et-xxie-siecles/

Retrouvez la collection des 24 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr

Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13.

Grand théâtre d'Aix-en-Provence
380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-09-15 – 2023-10-15

La compagnie des rêves urbains

