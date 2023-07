Notre-Dame de Paris Grand-Théâtre Bordeaux, 1 juillet 2024, Bordeaux.

Notre-Dame de Paris 1 – 12 juillet 2024 Grand-Théâtre

Danse

Roland Petit, chorégraphie, mise en scène | Maurice Jarre, musique | Livret d’après le roman de Victor Hugo

C’est en 1965 que fut créé Notre-Dame de Paris, premier ballet signé Roland Petit pour l’Opéra national de Paris. Et le succès fut immédiat. Impressionnante de théâtralité, la chorégraphie émerveille par son inventivité et son aisance à dialoguer avec le présent, à la manière d’une fresque humaine intemporelle célébrant les corps et leur lutte pour se défaire de la fatalité. La partition luxuriante signée Maurice Jarre et les costumes imaginés par Yves Saint-Laurent « colorés comme les vitraux d’une cathédrale » ont durablement marqué le public.

Ballet en 2 actes et 13 tableaux, créé le 11 décembre 1965 à l’Opéra national de Paris

Coproduction Opéra de Rome – Opéra National de Bordeaux pour les décors – Avec le concours des Ateliers de l’Opéra National de Bordeaux – Production – Opéra national de Paris pour les costumes

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2848 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-01T20:00:00+02:00 – 2024-07-01T21:50:00+02:00

2024-07-12T20:00:00+02:00 – 2024-07-12T21:50:00+02:00